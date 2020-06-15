Kandıra'da sağanak tarım arazilerini su altında bıraktı
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Kandıra'da sağanak tarım arazilerini su altında bıraktı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım alanları su altında kaldı.

Kandıra'da sağanak tarım arazilerini su altında bıraktı
15.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:09

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım alanları su altında kaldı.

İlçede üç gündür aralıklarla etkili olan yağış, Lokmanlı, Döngelli, Süllü ve Ferizli mahallelerinde ekili alanlara zarar verdi.

Arazileri su altında kalan çiftçilerin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kandıra Ziraat Odası, bölgede hasar tespiti için çalışma başlattı.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, yaptığı açıklamada, sağanak sonrası ilçedeki tarım alanlarında incelemelerde bulunduklarını belirterek, fasulye, biber, karpuz gibi birçok üründe zararın söz konusu olduğunu söyledi.

Çetin, şiddetli yağmur sonrası başta Lokmanlı, Döngelli, Süllü ve Ferizli mahalleleri olmak üzere birçok yerde su birikmesi nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü aktardı.

Köseli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erol Ergün de sağanak nedeniyle karpuz ekili tarlasının sular altında kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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