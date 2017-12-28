Kandıra'da Parke Taşı Çalışması

Kandıra Belediyesince ilçede parke çalışmalarına devam ediliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Mahallesi'nde 2 bin metrekare parke döşendiği bildirildi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda bozuk zeminlerde parke yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarının ardından bozulan zeminlerde parke döşeme hizmetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 2 bin metrekare parke çalışması tamamlandı. Parkenin yanı sıra diğer mahallelerdeki yol yapım ve onarım, stabilize yol, asfalt çalışmaları devam ediyor."