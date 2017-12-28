Kandıra'da Parke Taşı Çalışması

Kandıra'da Parke Taşı Çalışması

Kandıra Belediyesince ilçede parke çalışmalarına devam ediliyor.

Kandıra'da Parke Taşı Çalışması

Kandıra Belediyesince ilçede parke çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Mahallesi'nde 2 bin metrekare parke döşendiği bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda bozuk zeminlerde parke yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarının ardından bozulan zeminlerde parke döşeme hizmetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 2 bin metrekare parke çalışması tamamlandı. Parkenin yanı sıra diğer mahallelerdeki yol yapım ve onarım, stabilize yol, asfalt çalışmaları devam ediyor."

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