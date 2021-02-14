Kandıra'da okullarda dezenfekte çalışması
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Kandıra'da okullarda dezenfekte çalışması

14.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:09
Kandıra'da okullarda dezenfekte çalışması

Kandıra'da yüz yüze eğitime geçecek 34 okul ve okul servisleri dezenfekte edildi.

Kandıra'da yüz yüze eğitime geçecek 34 okul ve okul servisleri dezenfekte edildi.

Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarın yüz yüze eğitime başlayacak "Okulum Temiz" belgesi sahibi 34 okulu ve öğrenci taşıyacak servisleri dezenfekte edip, okullara dezenfektan üniteleri kurdu.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce sağlık" dilediklerini belirterek, "Geleceğimiz çocuklarımızın sağlığı da eğitimi de bizler için çok önemli. Belediye ekiplerimiz bugüne kadar koronavirüs önlemleri kapsamında gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın destekçisi oldu. Olmaya da devam edecek. Bu hastalıktan kurtulana kadar da dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürecek." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ise yüz yüze eğitime geçmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlerin maskelerinin okullara gönderildiğini, Kaymakam Mehmet Ünal'ın talimatları doğrultusunda sağlıklı bir eğitim için bilinçli bir şeklide gereken tüm hijyen önlemlerinin alındığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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