Kandıra'da Kovid-19 denetimleri

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, kontrollü normalleşme kararlarının ardından açılan iş yerlerini ziyaret etti.

Kandıra merkez esnafı ve Çarşamba Pazarı'nı kapsayan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara genelgeler doğrultusunda uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Esnaftan eksikliklerin giderilmesi ve önlemlere uyulması istendi.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü İlker Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürü Selahattin Paslı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım