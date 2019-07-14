Kandıra'da karpuzu sofraları tatlandıracak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasadına başlanan organik karpuz, 15 gün sonra sofraları tatlandıracak.

Kendine has tadı ve doğal aroması ile üne kavuşan karpuz bu sene de sofralarda yerini almaya hazırlanıyor. Temmuz ayının sonlarına doğru hasadına başlanan ve özellikle bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği Kandıra karpuzu, pazar ve marketlerde kilogramı 1,5-2 liradan satışa sunuluyor.

Karpuz üreticisi İsmail Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra karpuzunun lezzetinin bölgenin doğası, arazi yapısı ve iklim şartlarının yanında, Karadeniz bölgesinde nem oranı yüksek ortamda ve tamamen organik hayvan gübresi ile yetiştirilmesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Kandıra'da karpuzun fideden yetiştirildiğini ifade eden Ceyhan, "Kandıra karpuzunun en önemli özelliğinden bir tanesi de aşılama yapılmamasıdır. Diğer bölgelerde daha iyi verim alabilmek adına maalesef kabak aşısı denilen aşı yapılmaktadır. Karpuzu kestiğinizde içinde beyazımsı damar karpuzda kabak aşısı olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA