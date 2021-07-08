Kandıra'da hava muhalefeti nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bugün Kerpe ve Kovanağızı plajları dışında denize girilmesi yasaklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bugün Kerpe ve Kovanağızı plajları dışında denize girilmesi yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığınca, Karadeniz'e sahili bulunan ilçenin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girilmesi yasaklandı.
Ekipler, sahil güvenlik kara aracıyla plajları gezerek vatandaşları uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım