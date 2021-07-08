Kandıra'da hava muhalefeti nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kandıra'da hava muhalefeti nedeniyle denize girilmesi yasaklandı

Kandıra'da hava muhalefeti nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bugün Kerpe ve Kovanağızı plajları dışında denize girilmesi yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bugün Kerpe ve Kovanağızı plajları dışında denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığınca, Karadeniz'e sahili bulunan ilçenin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girilmesi yasaklandı.

Ekipler, sahil güvenlik kara aracıyla plajları gezerek vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kandıra'da hava muhalefeti nedeniyle denize girilmesi yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:24:40. #1.16#

title