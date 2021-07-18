Kandıra'da denize giren genç boğularak can verdi
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Kandıra'da denize giren genç boğularak can verdi

Kandıra'da denize giren genç boğularak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Cebeci sahilinde denize girip gözden kaybolan bir genç boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Cebeci sahilinde denize girip gözden kaybolan bir genç boğuldu.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Cebeci sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Furkan Kırcı, serinlemek için denize girdi. Denize giren Kırcı bir süre sonra gözden kaybolunca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenliği Ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp şahsı bulmak için arama çalışmaları başlattı. Saat 20.30 sularında denizden çıkarılan Furkan Kırcı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Furkan Kırcı'nın bedeni Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kandıra'da denize giren genç boğularak can verdi
Kandıra'da denize giren genç boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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