Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü
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Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü

20.12.2020 08:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:40
Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü

Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesinde tek katlı bir evde, bacanın tutuşması sonucu çatıda yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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