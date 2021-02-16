Kandıra'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kandıra'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

16.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:48
Kandıra'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lokmanlı Mahallesi'nde Mustafa Sayan'a evin çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucunda evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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