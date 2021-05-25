Kandıra'da ata tohumlarından üretilen fideler toprakla buluştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ata tohumlarından üretilen biber ve domates fideleri toprakla buluşturuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ata tohumlarından üretilen biber ve domates fideleri toprakla buluşturuldu.

Ata tohumu biriktiren Nardane Kuşçu'nun Kandıra'daki çiftliğini ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ve ilgililer, bazı fideleri dikti.

Katırcıoğlu, yaptığı konuşmada, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını belirterek, Anadolu topraklarında atalardan kalan doğal, genetiği bozulmamış tohumların toprakla buluştuğunu kaydetti.

Ata tohumlarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü katkılarıyla 3 bin fide haline getirildiğini ifade eden Katırcıoğlu, "Kocaeli'de gönüllü hanımlarımıza dağıttık, kendi topraklarına diktiler. Bu fideleri büyüterek tohumlarını çoğaltacaklar. Biz de bugün tohumlarını bize veren tohum sahiplerine tohumlarını fide olarak getirdik. Bugün burada ekeceğiz. Özel anlar yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine, gıda güvenliğine yönelik çok önemli bir çalışma inşallah başarılı olacak." diye konuştu.

Katırcıoğlu, tohumların aynı genetik kodları taşıması amacıyla eski tarım teknikleriyle üretim yaptıklarını dile getirerek, "Çok daha besleyici, lezzetli ürünler alıyoruz ve bunları nesiller boyunca aktarmayı planlıyoruz. Çok stratejik, önemli, meşakkatli bir çalışma." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım