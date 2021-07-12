Kandıra'da asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iş merkezinin asansör boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iş merkezinin asansör boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İsmail Şenoğlu Caddesi'ndeki iş merkezinde bulunan diş polikliniğine giden Kafiye Bekiroğlu (65), üst kata çıkmak için adım attığı asansörde kabinin olmadığını fark edemeyerek bodrum kata düştü.
Bacaklarında kırıklar oluşan Bekiroğlu, bulunduğu yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı kadın, daha sonra Kandıra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım