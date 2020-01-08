Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı
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Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çöktü.

08.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:59
Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

'nin ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgede kalan hafif ticari aracın sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.   

Dün gece, Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi'ni Ocaklar Mahallesi'ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yolun bazı bölümlerinde çöktü meydana geldi. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü. Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti. AK Parti Milletvekili İlyaz Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan bugün yolun çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu. 

 


Kaynak: DHA
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