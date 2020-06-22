Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı
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Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı

Büyükşehir'in hayata geçirdiği 'Arabada Sinema' etkinliği bu kez Kandıra'da gerçekleşirken alanı dolduran vatandaşlar keyifli bir yaz akşamı yaşadı

Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı
22.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen 'Arabada Sinema' etkinliği "7. Koğuştaki Mucize" filmi ile Kandıra'da gerçekleştirildi. Kandıra Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparkta gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı. 'Arabada Sinema' etkinliklerinin bir diğer ayağı 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Başiskele sahil yeni açık otoparkında gerçekleşecek.

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından alana alınan arabalar, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı. Kandıralı vatandaşların keyifli bir yaz akşamı yaşadığı etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve yardımcısı Mustafa Dursun'un da katıldı. 'Arabada Sinema' etkinliğine aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelen Kandıralılar, açık havada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi. 2 saat soluksuz izlenen film, dramatik sahneleriyle izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN VİDEOLU MESAJ

Film öncesi izleyicilere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın görüntülü mesajı yayınlandı. Alanı dolduran vatandaşlara keyifli seyirler dileyen Başkan Büyükakın, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uyulması gereken kuralları hatırlattı. Başkan Büyükakın, "Bu zor günlerin ardından sevdiklerinizle beraber film izlemenin keyfini yaşayabilmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak araçta sinema etkinliği düzenledik" diyerek keyifli seyirler diledi.

FİLMİN SESİ RADYODAN 101.50 FREKANSINDAN DİNLENDİ

Kandıra Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparka açık havada kurulan dev ekrandan arabalarıyla alana gelen vatandaşlar, 7. Koğuştaki Mucize isimli sinema filmini izledi. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu. Etkinlikte arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

Kaynak: Bültenler

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