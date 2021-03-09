Kandıra'da ağıl yangını
09.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:22
Kandıra'da bir ağılda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan ile 1 köpek telef oldu.
Kandıra'da bir ağılda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan ile 1 köpek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Ahmatlı Mahallesi'nde Mülayim Ünal'a ait ağılda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 keçi, 6 koyun ve 1 köpek telef oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım