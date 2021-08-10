KANDIRA'DA, AÇIK SU YÜZME YARIŞI
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KANDIRA'DA, AÇIK SU YÜZME YARIŞI

KANDIRA'DA, AÇIK SU YÜZME YARIŞI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı bugün 11-12 yaş sporcularının yarışı ile başladı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı bugün 11-12 yaş sporcularının yarışı ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı, Kandıra'daki Kerpe Halk Plajı'nda başladı. 24 kategoride 550 sporcunun katıldığı yarışlar, 11-12 yaş grubunun bin 500 metre parkur yarışı ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarışın startını verdi. Büyükakın, Kocaeli'nin, ticari özelliğinin yanı sıra doğa ve su sporları konusunda da önemli bir merkez olduğunu belirterek, Kocaeli bir endüstriyel başkent, Türkiye'nin endüstrisinin kalbi Kocaeli'de atıyor. Akıllarda da şöyle bir imaj var, Kocaeli gri, isli, puslu bir şehir. Kocaeli gerçekten denizi tertemiz, doğası yemyeşil harika bir şehir. Toplam yüzölçümümüzün sadece yüzde 1 buçuğu fabrikalar ve ticari alanlarla kaplıdır. Ama Kocaeli'nin yüzde 50'si ormanlarla kaplıdır. Kocaeli'nin 2 denizi bir gölü vardır. Su sporları için Kocaeli muhteşem bir şehirdir. Doğa sporları için muhteşem bir şehirdir. İnşallah önümüzdeki süreçte burası açık su yüzme şampiyonalarının, yelken yarışlarının, kürek yarışlarının merkezi olacak. dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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