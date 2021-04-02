Kandıra Belediyesinden 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne mavi ışıklı destek
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Kandıra Belediyesinden 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne mavi ışıklı destek

Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kandıra Belediyesinden 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne mavi ışıklı destek

Kandıra Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hizmet binasını mavi ışıkla renklendirdi.

Kandıra Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hizmet binasını mavi ışıkla renklendirdi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, otizmde erken tanı ve eğitimin önemine değindi.

Bu konuda bilincin artırılmasın gerektiğini vurgulayan Turan, "Otizme mavi ışık yak farkındalık hareketine biz de katıldık." dedi.

Otizmli çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Turan, "Otizme mavi ışık yak hem şahsi hem de kurum olarak destek verilmesi gereken bir farkındalık. İnsanlara ve konuya yabancı olanları harekete geçirecek, özel insanların yaşamını hatırlatacak bir uygulama. Otizmli yavrularımıza sahip çıkmak, bu bilinci aşılamak, engelleri birlikte aşmak adına bu uygulamaya destek veriyoruz. Engelsiz bir toplum, sadece biraz daha fazla yardıma ihtiyacı olan yavrularımız, bireylerimiz için herkesi bu otizm farkındalığına destek vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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