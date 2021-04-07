Kandıra Belediyesi faaliyet raporu onaylandı
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Kandıra Belediyesi faaliyet raporu onaylandı

Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kandıra Belediyesi faaliyet raporu onaylandı

Kandıra Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı.

Kandıra Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı.

Kandıra Belediyesi nisan ayı Meclisi Toplantısında, gündemde bulunan 10 madde karara bağlandı.

Kandıra Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Denetleme Komisyonu raporu okundu ve 2020 faaliyet raporu onaylandı.

Raporun görüşülmesi sırasında kanun gereği Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yerini Meclis Başkan Vekili İrfan Kurt'a bıraktı.

Daha sonra rapor, meclis üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile yapılacak protokol için Belediye Başkanı Turan'a yetki verilirken, gelir tarifesinin bazı kalemlerinin güncellenmesi, belediye eski mezarlık isminin değiştirilmesi, Çerçili Mahallesi'nde belediyeye ait taşocağının kiralanması hususları komisyonlara havale edildi.

Daha sonra yapılan oylamalarda, komisyon üyeleri belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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