Kandıra Belediye Meclisi İsrail'in saldırılarını kınadı
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Kandıra Belediye Meclisi İsrail'in saldırılarını kınadı

Kandıra Belediye Meclisi İsrail'in saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, Kandıra Belediye Meclisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Kocaeli'de, Kandıra Belediye Meclisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Meclis Üyesi Zeynep Morgül, Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı gruplarının İsrail'i kınayan bildirilerini okudu.

Filistin bayraklarının asıldığı toplantıda ilk olarak Cumhur İttifakı'nın bildirisini okuyan Morgül, Kandıra Belediye Meclisi olarak, Filistin davasını ve Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile gerçekleştirilen menfur saldırıların, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve şehit olmasına neden olduğunu belirten Morgül, 600 binden fazla Filistinliyi açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlayan terör devleti İsrail'in saldırılarını en ağır şekilde şiddetle ve nefretle kınadıklarını ifade etti.

Daha sonra Millet İttifakı adına hazırlanan açıklamayı okuyan Morgül, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan saldırıları kınadıklarını dile getirdi.

Morgül, Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırıların, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Toplantıda kınama açıklamalarının okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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