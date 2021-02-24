Kandıra Belediye Başkanı Turan, lise öğrencileriyle video konferans toplantısında buluştu

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçedeki lise öğrencileri ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdurrahman Yağcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin görüş ve taleplerini dinleyen Turan, iş hayatından belediye başkanlığına uzanan yolda yaşadıklarını anlattı.

Turan, lise öğrencilerine ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra yaşamlarını Kandıra'da sürdürmeleri için çalıştıklarını söyledi.

"Aldığınız eğitimi Kandıra'nın istikbali ve geleceği için burada değerlendirmenizi istiyoruz." diyen Turan, "Beş yıl sonrasının Kandırası çok daha farklı olacak. Kandıra'yı geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Bu anlamda biz üstümüze düşen neyse onu yapmaya, gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım