Kandıra Belediye Başkanı Turan, gençlik ve kadın kolları toplantılarına katıldı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti ilçe gençlik ve kadın kolları yönetim kurulu toplantılarına katıldı.

Belediye meclis üyeleri Murat Tonguç, Bayram Küçükyılmaz, Ömer Bayrakdar, Selahattin Okan, İsmail Aysu, Sertan Kulaç, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yunus Emre Furuncu, ilçe yönetim kurulu üyesi Alper Tokgöz, AK Parti Kandıra Gençlik Kolları Başkanı Ercüment Kan ve yönetimi ile ilk kez yapılan haftalık olağan toplantıya katılan Turan, "Gençlerle yol yürümek bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz gençlerimize çok büyük önem veriyoruz." dedi.

AK Parti Kandıra Kadın Kolları yönetim kurulu toplantısına da katılan Turan, AK Parti Kandıra Kadın Kolları Başkanı Nilgün Gürcan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Beraber yol yürüdüğümüz değerli AK kadınlarımızın bu davaya emekleri çok büyüktür. Konulan hedefler doğrultusunda birlik beraberlik içinde yürüyeceğiz. Yeni yönetiminiz hayırlı olsun." diyen Turan, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarının büyük önem taşıdığını aktardı.

Turan, şunları söyledi:

"Partiye dinamizm katan sahadaki güler yüzümüz, elimiz, gururumuz. Bu dönem yine birlik beraberlik içerisinde, istişarenin yoğun düzeyde olduğu bir teşkilat çalışması hedefliyoruz. Gençlik ve kadın kollarımızın yeni yönetimlerine, değerli yöneticilerine, Kandıramız'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım