Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yerel yönetimler toplantısında projelerini anlattı
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yerel yönetimler toplantısında projelerini anlattı

11.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:58
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yerel yönetimler toplantısında projelerini anlattı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda projelerini anlattı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda projelerini anlattı.

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, İl Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve teşkilat mensupları katıldı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilen toplantının açılış konuşması, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez tarafından yapıldı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı konuşmada, bir dava partisi olduklarını belirtti.

"Bu davanın başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığı var." diyen Turan, "Bu yol arkadaşlığımız manevi duygusu çok fazla olan bir görevdir. Bazen duygusal davranabiliyoruz hata yapabiliyoruz ama birbirimize karşı art niyetli olmadığımızı unutmamamız lazım. Ömrümüz yettiğince bu dava için mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin en az bütçeli ve en büyük coğrafyasına sahip ilçesi olduklarını kaydeden Turan, 4 mahalleden vergi aldıklarını ve 96 mahalleye hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Geçmiş dönem, il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Başkan Turan, şunları söyledi:

"Kandıra Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olmasa yaşama şansı olmayan bir ilçe belediyesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kandıra Belediyesi 'ne yaptı' diyerek sorgulamaktansa Kandıra için 'neler yapıldı' onu sorgulamak lazım. Geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanımız, Kandıra'nın çehresini değiştirmeye çalıştı. Çok da başarılı oldu. Değerli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocaeli'yi Türkiye'nin beş marka şehrinden biri yapmaya çalışıyor. Bunun için de biz en büyük desteği Kocaeli'nin incisi Kandıra olarak ona vermek zorundayız."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kendilerini hiçbir zaman kırmadığını aktaran Turan, "Allah razı olsun. Ne dediysek olabilecek boyutta ilçeler arasında eşitliği bozmadan adaletli bir şekilde bizlere destek oldu. Bundan sonra olacağını da söyledi. Gücümüz yettiğince Kandıra için mücadelemiz sürecek." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Turan hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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