Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan KOGACE'ye ziyaret
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan KOGACE'ye ziyaret

27.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:18
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan KOGACE'ye ziyaret

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan'ı ziyaret etti.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan'ı ziyaret etti.

Turan, 16 Ocak Medya Evi'nde gerçekleşen ziyarette, Kaplan, KOGACE yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Turan, Kocaeli basınının 16 Ocak Basın Onur Günü'nü de kutladı.

KOGACE'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ve basının önemini ifade eden Başkan Turan, "Burada uzun yıllardır tanıdığımız, samimi olduğumuz, mesleklerinin hakkını veren duayen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hem halkın haber alma özgürlüğü noktasında, hem çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulması noktasında vazifelerini ifa eden tüm basın mensuplarına şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum."

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanlarımızın böyle önemli ve özel günlerde bizleri ziyaret etmeleri bizim için çok anlamlı. Adnan Turan Başkanımız da bize destek veren, cemiyetimize katkı sunan, yanımızda olan bir başkanımız. Nazik ziyaretleri için kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum'." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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