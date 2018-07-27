Kandilli'ye Bakka'dan Proje Onayı

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan 2 projelerinin kabul edildiğini bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zonguldak Valiliği tarafından hazırlanan, "Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi" ile Kandilli Belediyesi tarafından hazırlanan, "Batı Karadeniz Turizminde Yeni Marka Kandilli" projelerinin 2018 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında başarılı bulunduğunu söyledi.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yeni ve modern yaşam alanlarına kavuşacağını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Gerçekten de bizler için son derece güzel bir gelişme. Gerek Kandilli gerekse bölgemiz açısından yeni bir sayfa açılacak. 'Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi' projeleriyle belediyemiz tarafından hazırlanan Batı Karadeniz Turizminde Yeni Marka Kandilli projelerimiz BAKKA tarafından onaylandı.

Projenin hayata geçirilmesi için şimdi çalışmalar başlayacak. Bu işin mimarı Valimiz Ahmet Çınar'a belde halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz açısından çok önemli bir sayfa açtı. Yine Çınar'ın ekibine ve BAKKA yönetimine teşekkür ediyorum."