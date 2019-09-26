Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun

İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı.

26.09.2019 17:05
Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun

İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Dunya.com

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