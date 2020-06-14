KANDİLLİ RASATHANESİNDE BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KANDİLLİ RASATHANESİNDE BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABingöl'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalarda bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİNDE BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI
14.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:48

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Bingöl'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalarda bulundu. Bölgenin kendileri tarafından yakından takip edildiğini belirten Özener, "Türkiye'nin her hangi bir yerinde, her hangi bir anda deprem olması çok mümkün. Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında, Bingöl Karlıova bölgesi de önemli deprem potansiyeli taşıyan yerlerden bir tanesi" dedi. 

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynakpınar'da meydana gelen depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat açıklama yaptı.  "TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE HER AN DEPREM OLABİLİR"Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklamada, Türkiye'de her an, her yerde deprem olabileceğini belirterek, "Türkiye saati ile 17.24'de Bingöl, Karlıova ilçesi, Kaynakpınar'da lokal büyüklüğü 5.8 olan bir deprem meydana geldi. Sığ olan bir depremdi. Yaklaşık 5 kilometre olarak biz  derinliğini verdik. Onun dışında şu ana kadar 57 adet artçı depremimiz oldu. Artçı depremler sürmekte. Nöbetçi arkadaşlarımız depremleri sürekli izleyip çözmekteler. En büyükleri 4.6 ve 4.7 büyüklüğünde iki tane deprem meydana geldi. Bölge Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı kesişim noktası Karlıova. Bu Bölge Enstitümüz tarafından özellikle çok yoğun olarak izlenen, bir çok proje yapılan bölge. En son 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz bir projede 25 adet sürekli deprem gözlem istasyonu kurduk. GPS sistemi istasyonları kurduk, bölge deformasyonları anlık olarak gözleme şansı elde edildi" dedi. 

"TÜRKİYE'DE 500'DEN FAZLA DİRİ FAY VAR"MTA'nın Diri Fay Haritası'na dikkat çeken Özener, "Hepinizin bildiği gibi ülkemizde 500'den fazla diri fay var ve aktif faylar var. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi Türkiye'de her hangi bir yerinde, her hangi bir anda deprem olması çok mümkün" diye konuştu.  "KARLIOVA FAY HATLARININ KESİŞİM NOKTASI"Özener, "Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında, Bingöl Karlıova bölgesinde önemli deprem potansiyeli taşıyan yerlerden bir tanesi. 2003 yılında o bölgede iki tane, 6.3 ve 6.4 şiddetinde iki tane depremimiz vardı. Dediğim gibi bu bölge deprem açısında aktif bir bölge. Bu bölgede bu büyüklükte her zaman olabilecek bir yer. Kuzey Anadolu Fayı Bingöl ile Yedisu arasında bir bölgede bulunuyor. Tarihi fay olarak adlandırdığımız, ana fayı kesen faylardan bir tanesi. Artçılar o bölgelerde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu depremleri gözlemeye devam edeceğiz. MTA'nın Diri Fay Haritası'nda bölgedeki kırık yapıyı çok net olarak görebiliyoruz. Çok fazla fay parçacığı var. Dolayısıyla o fayların enerji biriktirdiği zaman, belirli bir enerji toplandıktan sonra kırılması çok doğal. Hep işaret ediyoruz, Türkiye'nin her hangi bir yerinde her hangi bir anda böyle depremlerin olması normal. Buda bölgenin tarihsel depremleri gözlemliyorsunuz" dedi.  "BÖLGE DEPREM ÜRETEN BİR BÖLGE"Bölgenin sürekli deprem üreten bir bölge olduğunu ifade dene Özener, "Bölgede 10 şiddetinde, büyüklük demiyorum. 10 şiddetinde depremler gördü bu coğrafya. Dolayısıyla bölge, deprem üreten bir bölge. Depremlerin şiddet haritasını hesapladığımız zaman, Kandilli tarafından hazırlanan şiddet haritasında 6 şiddetinde bir deprem olduğunu görüyoruz. Şu anda 57 artçı depremdeyiz hala. 20.15 itibariyle 36 artçımız vardı. Şu anda 57'ye çıktı artçı sayımız ve bunun süregelmesini biz bekliyoruz. Bir hafta, on gün belki bu artçılar sürecektir. Bunlarla ilgili anlık güncellemeleri biz Kandilli olarak, takip edeceğiz. Şu anda 59 oldu. Uyarı sesi geliyor. Otomatik çözümleme yapıyor daha sonra sismilog arkadaşlarımız, nöbetçi arkadaşlarımız bunları güncelliyorlar. Yine kırık parçalarını gösteriyoruz. Bu harita önemli bir harita, 1934'den sonra depremlerin batıya doğru göçünü veriyor. Erzincan depremi ile başlıyor. Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Erzincan ile Karlıova arasındaki kalan kısımda. Yedisu segmentinin doğusunda olan bir deprem. Daha öncede ifade ettiğim gibi deprem potansiyeli yüksek bölgeler bunlar. GSP istasyonlarından fayların ne hızla, ne yöne hareket ettiğini biz tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla orada ki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz. Ardından da bu enerji birikiminden ne büyüklükte bir deprem üretme potansiyellerini söyleyebiliyoruz. Bu harita da önemli, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan istasyonlardan elde edilen yıllık hızlar. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin farklı alanlarında farklı hızlarla hareket ediyor. Dolayısıyla farklı fay parçaları, farklı enerji biriktiriyor. Dolayısıyla deprem oluş süreleri de faylardan faylara değişmekte" dedi.  "BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Özener konuşmasının sonunda, deprem sırasında yaralanan bir kişini hayatını kaybettiğini vurguladı. Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat'da bölgenin sürekli deprem üretme potansiyeli olan bir bölge olduğunu belirterek, Bölgenin sürekli takip edildiğini vurguladılar.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Haber
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı
G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Lara Cem Yılmaz İrem Derici Fatma Girik
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Göçük Bingöl Deprem Karlıova
Şu an buradasınız: KANDİLLİ RASATHANESİNDE BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 22:52:03. #1.15#
title