Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR (İHA) - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi, Araştırma, Balıkesir, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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