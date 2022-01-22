Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR (İHA) - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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