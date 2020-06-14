Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek"

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek" -Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener Karlıova depremine ilişkin açıklamalarda bulundu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin...

14.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:38

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek"

-Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener Karlıova depremine ilişkin açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Özener, " Bölge deprem üreten bir bölge, Artçı sarsıntı depremlerin bir hafta, 10 gün daha devam edecek " dedi.

Bingöl Karlıova'da 17.20 sıralarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bir güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Karlıova'da meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, " Bugün Türkiye saatiyle 17.24'te Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sığ odaklı bir depremdi yaklaşık 5 km olarak depremin derinliğini verdik. Şu ana kadar 57 tane artçı depremimiz oldu. Artçı depremler sürmekte en büyükleri 4.6 ve 4.7 büyüklükte 2 tane deprem meydana geldi. Bölge Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı kesişim noktasında Karlıova bu bölge çok yoğun olarak izlenen ve bir çok proje yapılan bir bölge" dedi

Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının keşişim noktası olan Bingöl'ün önemli bir nokta olduğunu belirten Özener," Karlıova bölgesi önemli deprem potansiyeli taşıyan bir nokta. 2003 yılında 2 tane 6.3 ve 6.4 nokta civarında 2 tane depremimiz vardı. Dediğim gibi bu bölge deprem açısından aktif bir bölge bu bölgedeki 6. civarındaki depremler her zaman olabilecek sürpriz olmayacak depremler.Fay hatları kuşağında olmamızdan dolayı Türkiye'nin herhangi biri yerinde herhangi bir anda deprem olması çok mümkün olası her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Rasathanenin kayıtlarına baktığımızda da tarih boyu bu bölgede depremler meydana geldi.Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Umarız can kayıplarının devamı gelmez" diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: 'Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı Haber
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı
G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Sibel Can Emre Kınay Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Beşiktaş Karlıova
Şu an buradasınız: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 23:13:52. #1.14#
title