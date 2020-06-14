Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek"
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Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Artçı depremler 1 hafta boyunca devam edecek"

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener:
14.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:39

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Özener, "Bölge deprem üreten bir bölge, artçı sarsıntı depremlerin bir hafta, 10 gün daha devam edecek" dedi.

Bingöl Karlıova'da 17.20 sıralarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bir güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Karlıova'da meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, "Bugün Türkiye saatiyle 17.24'te Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sığ odaklı bir depremdi yaklaşık 5 km olarak depremin derinliğini verdik. Şu ana kadar 57 tane artçı depremimiz oldu. Artçı depremler sürmekte en büyükleri 4.6 ve 4.7 büyüklükte 2 tane deprem meydana geldi. Bölge Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı kesişim noktasında Karlıova bu bölge çok yoğun olarak izlenen ve bir çok proje yapılan bir bölge" dedi.

Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının kesişim noktası olan Bingöl'ün önemli bir nokta olduğunu belirten Özener, "Karlıova bölgesi önemli deprem potansiyeli taşıyan bir nokta. 2003 yılında 2 tane 6.3 ve 6.4 nokta civarında 2 tane depremimiz vardı. Dediğim gibi bu bölge deprem açısından aktif bir bölge bu bölgedeki 6. civarındaki depremler her zaman olabilecek sürpriz olmayacak depremler.Fay hatları kuşağında olmamızdan dolayı Türkiye'nin herhangi biri yerinde herhangi bir anda deprem olması çok mümkün olası her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Rasathanenin kayıtlarına baktığımızda da tarih boyu bu bölgede depremler meydana geldi.Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Umarız can kayıplarının devamı gelmez" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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