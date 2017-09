Kandilli'nin Tarihine Belde Halkı Sahip Çıkıyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi sakinleri, yaklaşık 1 aydır her gün bir araya gelerek, 150 metrelik tepeden sahildeki madene 130 yılı aşkın süredir işçi ve malzeme nakli gerçekleştiren ve 5 yıldır atıl durumda olan raylı sistemle Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait eski binaların turizme kazandırılması için çalışma yapıyor.



Belde sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelen Kandillililer, 1880'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen ve TTK'ya ait varagelin (eğimli arazilerde vagonların çift yönlü taşındığı nakliyat yolu) çalıştığı alanda yaptığı temizlik çalışmasını tamamladı, hurdaya dönen faytonlar da bakımdan geçirilerek boyandı.



Yaklaşık 100 kişilik grup, bu alanda tamamladığı çalışmaların ardından varagel bölgesindeki TTK'ya ait eski okul, sinema ile yol güzergahlarında düzenleme faaliyetlerine başladı.



Kandilli Kültür Derneği Başkanı Korhan Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarda önemli mesafe aldıklarını söyledi.



Bölgenin turizme kazandırılması noktasında alt yapı hazırlığı yaptıklarını anlatan Us, şunları kaydetti:



"Varagel güzergahı ile başlayan çalışmalar makine dairesi civarı, eski okul, sinema dediğimiz bölümün dış cepheleri, yürüyüş yolu, merdivenler, taş duvarlar temizlendi. Yol güzergahları genişletilerek eski atölyenin bulunduğu yere kadar temizlemeye çalışıyoruz. Kandilli'deki gençlerimize arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fedakarca çalışan Kandillileri kutluyorum. Buranın turizme kazandırılması için alt yapı çalışmalarını bitirip mevcut yeri kamuoyuna gösterebilmek amacındayız. Bu bölge yıllarca ormanın yuttuğu bir alan olarak kaldı. Sarmaşıklar ve ağaçlar budanıp temizlenerek bu güzellikler ortaya çıkarılıyor. Bu bölge zaten koruma altına alınmış bir yer. Yetkililerimizle görüşüp bölgenin turizme kazandırılmasını isteyeceğiz."



"130 yıllık geçmişi var"



Varagel bölgesinde 2-3 kişiyle başlayan temizlik çalışmalarına belde halkının duyarsız kalmayarak destek verdiğini ve bölge içi ile dışından 100'e yakın kişinin gönüllü olarak yer aldığını anlatan belde sakinlerinden Ayhan Altuntaş, "Güzel çalışmalar oluyor, bölge içinden ve dışından katılımlar var. Elimizden geleni yapıyoruz, bölgemizi de seviyoruz. Arkadaşlarımızın duygusallığından da belli, canla başla çalışıyorlar. Yetkililerimizden bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. 130 yıllık bir geçmişi var bu bölgenin. Yıllarca Türkiye ekonomisine katkılar sağlamıştır." diye konuştu.



Yaklaşık 30 yıl önce ayrıldığı beldeye bir süre önce TTK'nın ihale yoluyla satışa sunduğu evlerden birini alarak döndüğünü anlatan Avni Arslan, "30 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Buralar canlansın diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız kadar herkesin destek olması lazım." dedi.



Belde sakinlerinden Hasan Eryiğit de belde halkı ile eski Kandillilerin bölgenin turizme kazandırılması noktasında buluştuğunu kaydederek, "Önemli olan buradaki insanların bir araya gelmesi. Uzaklardaki arkadaşlarımız da geliyor, çalışıyor, destek veriyor. Bizler de burada yaşayan insanlar olarak da katkımızın olmasını istiyoruz. Buraların tarihinin yeniden canlandırılmasını amaçlıyoruz. Temizlik çalışmaları da iyi gidiyor. 1-2 haftaya kadar buralar daha da güzelleşecek." şeklinde konuştu.