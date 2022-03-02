Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Biriken enerji arttıkça depremin büyüklüğü artacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak, Türkiye'deki depremsellik hakkında bilgi paylaşmak ve Rasathane'nin yeni mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve BÜ KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat katıldı.

"MARMARA İÇİN TAHMİNİ DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 7 ÜZERİNDE"

DEPREM SAYISINDAKİ ARTIŞ ALGI EŞİĞİMİZLE ALAKALI

DEPREM OLMADAN ERKEN UYARI MÜMKÜN DEĞİL

MARMARA'DA 2030 YILINA KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 64

UYGULAMA İLE ÖNEMLİ BİLGİLER ULAŞACAK

"MARMARA'DA SENEDE 1-2 DEPREM ÇOK DEĞİL"

Pınar, "Marmara Bölgesi'nde deprem etkinliği çok yüksek diyoruz ama neredeyse senede 1-2 4'ten büyük deprem aslında çok değil. Marmara'da senede 1-2 tane 4'ten büyük deprem çok değil. Marmara Denizi içinde deprem sayısının düşük olması iki türlü açıklanabilir. Biri gelen sismik enerjinin tamamı birikiyor olabilir. İkincisi de sismik enerjiyi depremlerle değil de akıp gidiyor olabilir, birikmiyor" ifadelerini kullandı.