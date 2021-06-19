KANDİLLİ'DEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "19 Haziran 2021 Tarihinde Sultanbeyli merkez üstünde saat 15.07'de büyüklüğü 4.2 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 15 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem İstanbul ili ve ilçeleri ile Marmara Bölgesinde hissedilmiştir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak il sınırının güneyinde (Marmara Denizi

boyunca) yüksek olduğunu göstermektedir" denildi.Açıklamada şu bilgiler verildi: İstanbul ili Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun batı uzantısında Marmara Denizi içerisinden geçen ana kollarının etkisi altındadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun ana kuzey kolu İzmit Körfezi'ne kadar uzanıp Marmara çukurlarından geçerek Ganos Fayı'na ve oradan Ege Denizi'ne ulaşmaktadır. Güney kolu ise İznik Gölü'nün güneyinden geçerek Gemlik Körfezi'ne oradan da güney Marmara'ya ulaşmaktadır.Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) bölgede özellikle İstanbul'un güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun ana kolları üzerinde şiddet değeri Io=IX-X aralığında olan hasar yapıcı depremler meydana gelmiştir.

Aletsel Dönemde İstanbul'un güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun ana kolları üzerinde büyüklükleri M=7.0-7.9 aralığında hasar yapıcı depremler meydana gelmiştir. İl merkezi'ne en yakın deprem 30 kilometre uzaklıkta olan 1963 Adalar- İstanbul depremidir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı