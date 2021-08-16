Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
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Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında

Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi, sel felaketi yaşayan Kastamonu halkının yardımına koşarak temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi, sel felaketi yaşayan Kastamonu halkının yardımına koşarak temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın talimatıyla sel felaketi yaşanan Kastamonu'ya destek için personel gönderildi. Suların çekilmesi sonrası bölgede ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Türk Kızılayı başta olmak üzere bölgeye, çevre il ve ilçelerin belediye ve sivil toplum kuruluşlarından yardımlar da yapılıyor.

Kandilli Belediyesi personelleri, içerisinde gıda ve temel ihtiyaçların karşılanması için tahsis ettikleri malzemeleri kamyonete koyarak afetzedelerin yardımına koştu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşayan ve Abana İlçe Kaymakamlığı tarafından Abana'ya getirilen afetzedelere ulaştırılması için su, makarna, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, bebe bisküvisi, süt ve diğer malzemelerin dağıtımı da yine Kandilli Belediye personeli tarafından yapıldı. Kandilli Belediyesi felaketin yaşanması ile birlikte ihtiyaç duyulan cenaze hizmet aracını da yardım için Bozkurt'a gönderdi. - ZONGULDAK

Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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