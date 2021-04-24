Kandilli Belediye meclisinden doğal gaz kararı
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Kandilli Belediye meclisinden doğal gaz kararı

Kandilli Belediye meclisinden doğal gaz kararı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde doğal gaz şebeke altyapısı için gerekli onayın belediye meclisinden geçtiği bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde doğal gaz şebeke altyapısı için gerekli onayın belediye meclisinden geçtiği bildirildi.

Kandilli Belediyesinden yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım bölgesine Kandilli Belediye sınırlarının da dahil edildiği, belediye sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketlerince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketlerinden yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli gibi bir bedel talep edilmeyeceği kaydedilerek, "Beldede dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketlerinin faydalanmasına izin verilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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