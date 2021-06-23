Kandilli Belediye Başkanı Aydın: "Ermaden'in dışarıdan işçi alımı yaptığı söylemleri gerçeği yansıtmıyor"
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Kandilli Belediye Başkanı Aydın: "Ermaden'in dışarıdan işçi alımı yaptığı söylemleri gerçeği yansıtmıyor"

Kandilli Belediye Başkanı Aydın: 'Ermaden'in dışarıdan işçi alımı yaptığı söylemleri gerçeği yansıtmıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, bölgede faaliyette bulunan Ermaden firması ile ilgili kamuoyundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, bölgede faaliyette bulunan Ermaden firması ile ilgili kamuoyundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldede faaliyette bulunan Ermaden firmasının dışarıdan işçi aldığı yönündeki görüşlere yönelik açıklama yaptı. Başkan Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kandilli Belediyesi olarak beldemize son zamanlarda yatırımların artması ve yeni yatırımların da gelecek olmasından son derece mutluluk duyuyoruz. Ancak, son zamanlarda Kandilli Beldesi'nde OYAK kuruluşu olan Ermaden firmasının dışarıdan işçi aldığı yönünde görüşler ortaya atıldığını görüyoruz. Ancak bu görüşler yada söylentilerin hiç biri gerçeği yansıtmamaktadır. Ermaden firması ihaleyi alıp beldemizde çalışmaya başladığı günden bu yana firmanın yöneticileri ile sürekli diyalog halindeyiz. Firma yöneticileri ile güzel ilişkilerimiz ve diyaloglarımız devam etmektedir. Şu ana kadar ihtiyaç duydukları vasıflı (Kalifiye) personeli varsa bölgemizden almışlardır, ihtiyaç duyduklarında da bölgemizden almaya devam etmektedirler. Ermaden firması yöneticilerinin gelişmekte olan beldemize ve halkına karşı bakış açılarının tamamen pozitif olması, bizlerle diyalog içerisinde olmaları bizleri de fazlasıyla memnun etmektedir. Başta OYAK yöneticileri olmak üzere dünyanın en zor yatırımlarından birini hayata geçirmeye çalışan Ermaden firması yöneticilerine beldemize ve bölge halkımıza karşı olumlu bakışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kandilli Beldemizin gelişmesi ve büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Şundan her kes emin olsun ki; Kandilli Belediyesi olarak beldemize yatırım yapan ve istihdam sağlayan her yatırımcının destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Kandilli halkımız hiç merak etmesin, dedikodulara ve yalanlara itibar etmesin. Kandilli'nin ve Kandilli halkının hakkını hiç kimseye yedirmeyiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kandilli Belediye Başkanı Aydın: "Ermaden'in dışarıdan işçi alımı yaptığı söylemleri gerçeği yansıtmıyor" - Haberler Ekonomi
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