Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi
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Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi

10.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:34
Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Miraç Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Miraç Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Altınyayla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Miraç kandili nedeniyle etkinlik düzenledi. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman'ında katıldığı etkinlikle genç sporcular esnaf ve vatandaşa lokum dağıttılar. Etkinliğe katılan Kaymakam Kahraman, "Etkinliği düzenleyen başta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhlis Erdoğan'a ve genç sporculara çok teşekkür ediyorum .Ayrıca tüm islam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum" dedi. - SİVAS

Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi
Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi
Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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