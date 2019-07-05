Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA