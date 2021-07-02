Kandil Sırtı koruma altına alındı
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Kandil Sırtı koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Kandil Sırtı koruma altına alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında bulunan Kandil Sırtı isimli doğal oluşum, doğal güzelliğinin yanından tarihiyle de ilgi görüyor. Kayalığın hakim bir tepesinde bulunan ve 8 bin yıllık olduğu düşünülen kaya mezarı ise görenlerin dikkatini çekiyor. Zaman içerisinde birçok kez defineciler tarafında da tahrip edilen doğal oluşum, hem doğaseverlerin hem de tarih severlerin uğrak yeri oluyor. Bu doğal oluşum geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Heykel dahi bulundu

Köy sakinlerinden Ümit Konak, daha önceleri bu alanda heykel bulunduğu ifade ederek, "Burası Kalın köyünün Kayaardı mevki. Buraya biz T mağarası diyoruz genellikle. Şurada eski bir tarihi mağaramız var. Hac işareti var üstünde. Hac işareti defineciler tarafından kırılmış daha önce. Karşı taraflar sürekli yasak olarak defineciler tarafından kazılıyor. Koruma altına almışlar buraları. Defineciler kazamayacaklar artık. Sevindik. Tarihi eserlerimiz korunacak. Daha önce heykel falan bulundu. Onlar da yakalandı Jandarma buldu. Ceza falan aldılar" diye konuştu.

Kandil Sırtı koruma altına alındı
Kandil Sırtı koruma altına alındı
Kandil Sırtı koruma altına alındı
Kandil Sırtı koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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