Kandil Simidi Tarifi: En Kolay, Nefis Kandil Simiti Nasıl Yapılır?

Kandil simidi tarifi, Berat Kandili nedeniyle aranmaya başlandı. Türkiye'de sadece kandil zamanı yapılan ve satılan kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi yapılması ne sebeple başladı? Kandil simidi tarifi ile birlikte merak edilenler haberimizde.

KANDİL SİMİDİ ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ

Her kandilde keyifle yaptığımız ve zevkle yediğimiz kandil simidi niye yapılmaya başlanmıştır? Kandil vakitlerinde, ilk zamanlar lokma tarzı tatlı ve tuzlu yemekler hazırlanırdı. Daha sonraları ise delikli, halka şeklinde ve susamlı, tuzlu kuru pasta formunda simitler hazırlanmaya başlandı. Her mahallede komşuları, açları, sokakta kalanları doyurmak; onları bu mübarek günde zorda bırakmamak için dağıtılmaya başlanan kandil simidi bir gelenek halini aldı.

Kandil simidi, zamanla Türkiye'de geleneksel haline geldi ve kandillerde dağıtılan bir yiyecek halini aldı. Susamlı ve sade olarak iki farklı çeşidi hazırlanan kandil simidinin yapımında mahlep, susam veya çörek otu kullanılır. Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

KANDİL SİMİDİ KAÇ KALORİ?

1 adet kandil simidi 80 kcal'dir (kalori). Düşük kalorili ürünler arasında bulunan 80 kalorili 1 adet kandil simidini diyet yaparken tüketebilirsiniz. 80 kalori düşük kalori olduğu için kilo vermek isteyenlere 1 adet kandil simiditavsiye edilebilir.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

4,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz mahlep

125 gr margarin

½ çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

3 adet yumurta akı

Susam

Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabının içine unu eleyin. Kabartma tozu ve toz mahlebi koyup ortada bir yuva açın.

Margarin, sıvıyağ, yumurta, yoğurt, şeker, sirke ve tuzu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin.

Yumurta aklarını ve susamı iki ayrı kâseye alın. Yumurta aklarını iyice çırpın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve elinizle küçük bir simit şekli vererek uçlarını birleştirin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama batırın ve pişirme kâğıdı serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Aradaki tek fark, mahlep katılıp katılmamasıdır. Aşağıdaki malzemeleri, yukarıdaki tarifle aynı şekilde yapabilirsiniz.

Mahlepsiz kandil simidi malzemeleri

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un

Üzeri için;

• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

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