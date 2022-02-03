Kandil simidi nasıl yapılır?

KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

-125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin

-2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

-1 çay bardağı sıvı yağ

-2 yemek kaşığı sirke

-1 yemek kaşığı mahlep

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-Aldığı kadar un (3-4 su bardağı kadar)

Üzeri için

-2 tane yumurtanın akı

-Susam ya da çörek otu

Kandil Simidinin Yapılışı

Oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Unu geniş bir kap içine alarak ortasına çukur açıyoruz ve margarin başta olmak üzere, yumurta sarısı ve diğer tüm malzemeleri ekleyip yoğurmaya başlıyoruz.

Ardından elimize yapışmayan kıvamda bir hamur elde edene kadar azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz.

Hazırladığımız hamurdan parçalar ayırıyoruz ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştiriyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kandil simitlerini üzerine diziyoruz.

Son olarak kandil simitlerinin üzerine yumurta sürüp ve susam ya da çörek otunu serpiyoruz önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştiriyoruz. Üzerleri kızarınca fırından çıkardığımız mis gibi kandil simitlerimiz servise hazır!

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