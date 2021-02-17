Kandil ne zaman? Yarın ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil?

3 aylar ile beraber Kandil zamanları araştırılmaya başlandı. Kandil ne zaman? Yarın ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil? Kandil ne zaman? 2021 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2021 dini günler!

Kandil ne zaman? Yarın ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil? Diyanet 2021 dini günler! Kandil ibadetleri neler?

KANDİL NE ZAMAN?

Şubat ayı itibari ile 3 aylar başladı.13 Şubat günü başlayan Receb ayı 13 Mart günü son bulacak. 18 Şubat gecesi ise Regaip Kandili. Yarın Regaip Kandili ibadetlerineler?

KANDİL İBADETLERİ

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 202