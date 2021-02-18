Kandil ne zaman? 18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil?

3 aylar ile beraber Kandil zamanları araştırılmaya başlandı. Kandil ne zaman? Bugün ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil? Kandil ne zaman? 2021 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2021 dini günler!

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Kandil ne zaman?18 Şubat kandil mi? 18 Şubat hangi kandil? Diyanet 2021 dini günler! Kandil ibadetleri neler? Bugün kandil mi? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KANDİL NE ZAMAN?

Regaib kandili : 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 18 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

RECEP AYINDA HANGİ KANDİLLER VAR?

Recep ayında Regaip ve Miraç kandili olmak üzere 2 kandil mevcuttur. Bunlardan Regaip kandili 18 Şubat Perşembe günü olurken, Miraç kandili ise 10 Mart Çarşamba günüdür. Yani Miraç kandili Receb ayının 26. günüdür.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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