Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi

Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

06.09.2019 18:59
Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA
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