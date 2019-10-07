"Kandil'e beyaz bayrak çektirilecek"

07.10.2019 15:20

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin terörü yenip kesin zafere ulaşması için tarihi koşulların oluştuğunu belirterek, "Kesin zaferden kastımız; PKK, YPG, PYD ve SDG'nin kökünün kurutulması ve Kandil'e beyaz bayrak çektirilmesidir." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonu değerlendirdi.

Terör örgütü PKK'nın kökünün kazılması için tarihi bir fırsatın yakalandığını anlatan Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının sınırın öte tarafına geçmesinin etkilerinin alındığını söyledi.

Tank paletlerinin çıkardığı gürültünün ardından ABD güçlerinin bölgeyi terk ederek güneye geçtiklerini ifade eden Perinçek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, daha sınırın ötesinde geçmeden nasıl bir etki yaptığını görmeye başladık. Oradaki işgal kuvvetleri, Resul Ayn ve Tel Abyat'tan çekildi. Türk ordusunun sınırı geçeceği haberi, tankların paletlerinin gürültüsü, düşmanda böyle esaslı bir etki yarattı. Tabii bu bir kararlılığın sonucudur. Türkiye kararlılığını göstermiştir." diye konuştu.

"Türkiye kararlığını sürdürecektir"

"Amerika oraya silahla geldi ve silahla gönderiliyor" diyen Perinçek, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Batı Asya'ya Irak'ı işgal ederek geldi. Arkasından 2010 yılından sonra Suriye'de bir iç savaş kışkırttı. Suriye devletini yıkmaya kalktı. Suriye direndi ve ABD bunu başaramadı. Suriye'nin direnişi bugün ABD'nin çekilmesinde son derece önemlidir. Şimdi Türkiye'nin kesin zafere ulaşması için tarihi koşullar oluşmuş bulunuyor. Kesin zaferden kastımız ise PKK, YPG, PYD ve SDG'nin kökünün kurutulması ve Kandil'e beyaz bayrak çektirilmesidir. Tarihi hedef, 'güvenli bölge' değil. Tarihi hedef PKK'nın kökünün kazılmasıdır. Amerika silahlı geldi ancak silahla gidebilir. Türkiye'nin silahlı kararlığı bu sonucun alınmasında başlıca en büyük nedendir. Onun için Türkiye bu kararlılığı sürdürecektir."

"Trump, Ankara'ya gelmelidir"

Amerika'dan gelen görüşme taleplerinin oyalamaya yönelik olduğunu söyleyen Perinçek, "Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorsa, o Ankara'ya gelmelidir. Görüşmek isteyen biz değiliz. Görüşmek isteyen Trump'tır. Trump'ın neler yapmak istediğini Türk milleti ve devleti olarak saptamışız. Madem ki bizimle görüşmek istiyor, atlasın uçağına Ankara'ya gelsin. Bu aşamada Amerika'ya gidilmesinden bahsedilmesi, bir tereddüttür, duraksamadır ve karşı tarafa cesaret verir." ifadelerini kullandı.

PKK, PYD, YPG ve SDG'nin ABD güçlerinin çekilmesiyle feryat ettiklerini aktaran Perinçek, "PKK ağlıyor. Onun için bu koşulları Türkiye'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Ama değerlendirmek yalnız Mehmetçiğimizin kahramanlığıyla olmaz. Kahramanlığın, aynı zamanda doğru siyaset, doğru strateji ve doğru taktikle tamamlanması lazım. Onun için kararlılığı sürdüreceğiz. Bölge ülkeleriyle birlik ve dayanışmayı sürdüreceğiz. İkinci İsrail'in kurulması, bölge ülkelerinin güç birliği sayesinde akamete uğradı. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya'nın iş birliği sayesinde Amerika ve İsrail'in planları bozguna uğradı. Öyle ise bu modeli sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"TSK büyük bir zaferle çıkacak"

Suriye devletiyle iş birliğiyle çalışılması gerektiğini savunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye devletiyle iş birliği yapmak kesin ve köklü zaferin birinci koşuludur. Kesin ve köklü zaferden bahsediyoruz. Yoksa 30 kilometre arkaya atmaktan söz etmiyoruz. Tarihi fırsat. Kandil'e beyaz bayrak çektirmekten ve PKK'yı bitirmekten bahsediyoruz. Bunun başarısı için Suriye ile iş birliği yapacağız. Suriye ile iş birliği aynı zamanda Rusya ve İran ile iş birliğinin pekiştirilmesi demektir. Orası Suriye toprağıdır. PKK'yı Suriye toprağında bitiriyoruz. Suriye yönetimi de PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. Suriye, PKK'nın bitirilmesi için Türkiye'ye el uzatıyor. PKK, YPG ve PYD'nin çatı örgütü SDG'nin kökü, Suriye devletiyle kazınabilir. Göreceksiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, bu harekattan büyük bir zaferle çıkacaktır. Kandil'e beyaz bayrak çektirmek ve PKK'nın YPG'nin kökünü kazımak, bu zaferin tanımıdır."

Kaynak: AA