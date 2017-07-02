Kandil'den Suikast İçin Gelen PKK'lı Kadın Terörist Yakalandı

KANDİL'de eğitim gören 'Rozarin' kod adlı PKK'lı terörist Mevlüde G., dün gece Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde suikast için keşif yaparken yakalandı. Kadın teröristin kaldığı evde yapılan aramada tabanca ve mermiler ile el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Terör örgütü PKK'nın son günlerde siyasileri hedef alan suikast eylemleri üzerine güvenlik güçleri özellikle hassas bölgelerde istihbarat çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda, PKK'ya 2007 yılında katılan ve Kandil'de teröristlere suikast ve saldırı eylemi eğitimi veren 'Rozin' kod adlı terörist Mevlüde G.'nin, bir süre önce geldiği Mardin'in Dargeçit İlçesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği ve son günlerde suikast hazırlığında olduğu ve tanınmamak için sürekli makyaj yaptığı bilgisine ulaşıldı. İstihbarat birimlerinin, suikast suikast ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirlediği Mevlüde G., Dargecit İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince dün gece saat 22.00 sıralarında ilçenin Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde yakalandı.



Üzerinden ablasına ait kimlik çıkan PKK'lı 'Rozarin' kod adlı terörist Mevlüde G.'nin kaldığı evde yapılan aramada, 7.65 mm çapında 1 tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, 18 mermi, Rus yapımı el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan TNT, uzaktan kumandalı 4 bomba alıcısı, 3 verici kumanda, 2 güç kaynağı, zaman ayarlı anahtar sistemi ve elektrikli fünyeler ele geçirildi.



Suikast ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK'lı kadın teröristin emniyette sorgusunun devam ettiği belirtildi.



- Mardin