Kandil'de teröristlere ağır darbe

Kandil'de teröristlere ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

06.09.2019 19:00
Kandil'de teröristlere ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et