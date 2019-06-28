Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Kandil'de PKK hedefleri vuruldu


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan  hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
ANKARA,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et