Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği ifade edildi.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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