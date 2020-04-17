Kandil bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Kandil bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:54
Kandil bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 18 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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