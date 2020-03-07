: Kandemir: "El ele verip ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız"

07.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz ilhamını tarihten alan bir milletiz. Allah'ın izniyle ele ele verip, gönül gönüle olarak ülkemizi daha güzel yarınlar taşıyacağız." dedi.

Kandemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile bir spor salonunda düzenlenen partisinin Toroslar İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'nin, 6-7 Ekim, Gezi Parkı ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde zor günlerden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır ötesinde yürüttüğü harekatları hatırlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı Harekatı başladığında Mehmetçiklerimiz sınırın öte yanında, birileri yüz yıllık hayali olan terör devletini kurmak için plan yaparken, şehadete yürürken kim milletinin ve şehitlerinin yanındaydı, kim 'Ne işimiz var bizim Suriye bataklığında' diyordu. Bunlar ana muhalefetin başında olan zat ve onun yanındaki zevat. Hiçbir zaman milletin mücadelesini anlamadılar. Zannettiler ki yüksek sesle güçlü yalanlar ederiz, hakikatin üzerini örteriz. Aldandılar, aldatmak istediler. Muvaffak olamadılar, olamayacaklar."

Kandemir, terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz ilhamını tarihten alan bir milletiz. Allah'ın izniyle ele ele verip, gönül gönüle olarak ülkemizi daha güzel yarınlar taşıyacağız. Ekonomik operasyonlara tevessül etseler de bu milletin içine 'Acaba nifak sokabilir miyiz' diye gayret gösterseler de meclisin içinde ve dışında, meclis kürsüsünden, zaman zaman kendi grup toplantılarında yalanları haykırsalar da bu milletin aklını ve gönlünü bulandıramayacaklar. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye gönül veren seçmenler bunların nerede durduğunu görecekler, ilk seçimde sandık önlerine koyulduğunda bunlara ders verecekler."

"Devletimize, milletimize hep birlikte sahip çıkmalıyız"

Lütfi Elvan da Türkiye'de artık darbe girişimlerine geçit verilmediğini vurguladı.

"Milli ordumuz, jandarmamız gece gündüz teröristlere karşı mücadele ederken sessiz kalanlar oldu." diyen Elvan, şöyle devam etti:

"Bize kalleşçe saldıranları SİHA'larımız, uçaklarımız, tanklarımız ve toplarımızla yerle bir ettik. Milli ordumuz, jandarmamız gece gündüz teröristlere karşı mücadele ederken sessiz kalanlar oldu. Türkiye'de ikinci parti konumunda olan, ana muhalefet lideri 'Bizim iktidarımız döneminde, şehitler tepesi boş kalacak' dedi. Bu ana muhalefet lideri ne söylediğinin farkında değil. Ne demek şehitler tepesi boş kalacak? Senin ülkene teröristlere saldırdığı zaman sessiz mi kalacaksın, vatanını, milletini, ay yıldızlı al bayrağı korumayacak mısın sen? Düşünebiliyor musunuz, böyle bir ifade nasıl kullanılır. Hele hele Türkiye'nin ikinci partisinin lideri böyle bir ifadeyi nasıl kullanır?"

Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğuna işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahibiz, teröristlere karşı vatanımızın birliği ve bütünlüğü için bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Ama o dışarıdaki müttefik dediğimiz ülkeler 'Belki mühimmat desteği yapabiliriz.' diyorlar. Bizim bizden başka dostumuz yok. Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, milletimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye destek veriyorlar. FETÖ üyelerini sınırdan geçirtiyorlar. Bugün Türkiye'de bulunan ve Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları içeri almıyorlar. Çoluğu, çocuğu her türlü eziyetle karşı karşıya bırakıyorlar."

Kaynak: AA

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