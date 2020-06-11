Kandemir: "Ayasofya ibadete 2 Temmuzdan önce açılmalı"
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Kandemir: "Ayasofya ibadete 2 Temmuzdan önce açılmalı"

Kandemir: "Ayasofya ibadete 2 Temmuzdan önce açılmalı" -Ayasofya sürecini başlatan İsmail Kandemir: -"Türkiye'nin Ayasofya'dan gelecek paraya ihtiyacı yok" Danıştay 10.

11.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:09

Kandemir: "Ayasofya ibadete 2 Temmuzdan önce açılmalı"

-Ayasofya sürecini başlatan İsmail Kandemir:

-"Türkiye'nin Ayasofya'dan gelecek paraya ihtiyacı yok"

BURSA - Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü 2 Temmuz'a vermeye hazırlanıyor. Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir ise, kararın 2 Temmuza bile kalmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fetih süresi okunan Ayasofya'nın statüsü ile ilgili gözler Danıştay'a çevrildi. Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü vermeye hazırlanıyor. Daha önce benzer bir pozisyonda olan Kariye ile ilgili ibadete açılmasına karar verilmişti. Danıştay'ın 2 Temmuz'daki karar duruşmasından çıkacak karar merakla beklenirken, Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir ise bu tarihin bile geç olduğunu söyledi. Mimari açıdan dünyanın önde gelen eserlerinden birisi olan Ayasofya'da gençlik yıllarında gizli gizli namaz kıldığını belirten Kandemir, "Yıllardır Ayasofya gibi camiler ve yerler için hukuk mücadelesi yürütmekteyim. Çabalarım sonuç veriyor. Cami vasfına geri döndürülen yapılardan namaz vakitlerinde ezan sesleri yükselmeye başladı. 15 yılı aşkın süredir Ayasofya Camisi'nde namaz kılınması için hukuk mücadelesi veriyorum. İlk olarak Bakanlar Kurulu kararının iptalini istedim. Mahkeme 1985 yılında 'müze oldu' şeklinde karar verdi. Bu karar bana çok saçma geldi. Bu kararın çerçeveletilerek müzenin girişine asılmasını istedim. Müslüman ayakkabılarını çıkaracak halıların üzerinde Cuma günü hutbeyi dinleyecek. Bir başkası ise 20 lira para verecek. Yer taş gir içeri ayakkabılarla müze olarak gez. İkisinin de aynı anda yapılması matematik kurallarına bile aykırı. Bunun üzerine bende Ayasofya'nın müzeye dönüşmesi için Bakanlar Kurulu kararındaki Atatürk'e ait imzanın incelenmesi için 2016'da dava açtım. İmza örneğinin incelenmesi için o döneme ait Bakanlar Kurulu kararının mahkemeye gönderilmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa'nın Ayasofya için yorum yapmasının bile doğru olmadığını belirten Kandemir, "Ben bir egemen ülkeyim. Kendi işime bakarım. Türkiye Ayasofya'dan gelecek paralara muhtaç değildir. Ben biran önce Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kandemir: 'Ayasofya ibadete 2 Temmuzdan önce açılmalı'

Kaynak: İHA

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